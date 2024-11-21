15:58
USD 86.50
EUR 91.38
RUB 0.86
Общество

Вдоль северной объездной дороги демонтируют самовольно установленные объекты

Вдоль северной объездной дороги демонтируют самовольно установленные объекты. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, управление по контролю за землепользованием мэрии убирает объекты от улицы Алма-Атинской до улицы Курманалиева.

«Демонтируются объекты облегченного типа, а также капитальные строения, всего 40 единиц. Они размещены без соответствующих разрешительных документов и нарушают правила землепользования. Предварительно владельцам объектов направлены уведомления о необходимости добровольного демонтажа», — сообщили в муниципалитете.

Работы начаты в рамках реконструкции и расширения северной объездной дороги.

Сотрудники муниципальной инспекции, Свердловской и Первомайской районных администраций совместно с представителями Министерства транспорта и коммуникаций и УПСМ по ГУВД Бишкека проводят разъяснительные работы и очищают участки от стихийных точек по продаже угля.

Со стороны муниципальной инспекции в отношении нарушителей составляются протоколы в соответствии с Кодексом о правонарушениях. В настоящее время составлено 13 протоколов на 175 тысяч 500 сомов.

Городскими службами проводятся инвентаризационные работы и проверяются объекты на наличие разрешительных документов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311838/
просмотров: 319
Версия для печати
Материалы по теме
В микрорайоне «Джал-23» Бишкека демонтировали гаражи
В пансионате «Золотые пески» опять сносят незаконную торговую застройку
В Бишкеке сносят здание без решения суда и согласия владельца
Бишкек будет платить кредит за троллейбусы, которые собираются передать в Ош?
Бишкекчанин просит демонтировать фундамент, оставшийся от рекламного щита
Мэрия снесла киоски и не убрала за собой мусор в 5-м микрорайоне Бишкека
На проспекте Чуй в Бишкеке демонтировали пристройку кафе Buffet
В Бишкеке демонтировали более 300 рекламных щитов
Аэропорт «Манас» расширит терминал и увеличит площадь аэровокзала
В Бишкеке демонтировали 200 рекламных щитов. Их заменят на LЕD-экраны
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Как сохранить зрение на&nbsp;долгие годы. Советы врачей Как сохранить зрение на долгие годы. Советы врачей
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Камчыбек Ташиев поделился, каким именем назвал&nbsp;бы новорожденного внука Камчыбек Ташиев поделился, каким именем назвал бы новорожденного внука
Бизнес
Коворкинг-центр в&nbsp;КТУ имени Раззакова: Пространство для студентов будущего Коворкинг-центр в КТУ имени Раззакова: Пространство для студентов будущего
MEGA: в&nbsp;2&nbsp;раза больше интернета, в&nbsp;2&nbsp;раза больше развлечений! MEGA: в 2 раза больше интернета, в 2 раза больше развлечений!
В&nbsp;Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR В Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR
Интернет не&nbsp;подорожает&nbsp;&mdash; глава &laquo;Кыргызтелекома&raquo; развеял опасения операторов Интернет не подорожает — глава «Кыргызтелекома» развеял опасения операторов
21 ноября, четверг
15:57
Житель Ала-Буки повредил пастбище при добыче золота Житель Ала-Буки повредил пастбище при добыче золота
15:44
Бакыт Торобаев проверил готовность предприятий Оша к отопительному сезону
15:35
Коворкинг-центр в КТУ имени Раззакова: Пространство для студентов будущего
15:32
Вдоль северной объездной дороги демонтируют самовольно установленные объекты
15:29
MEGA: в 2 раза больше интернета, в 2 раза больше развлечений!