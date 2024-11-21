Вдоль северной объездной дороги демонтируют самовольно установленные объекты. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, управление по контролю за землепользованием мэрии убирает объекты от улицы Алма-Атинской до улицы Курманалиева.

«Демонтируются объекты облегченного типа, а также капитальные строения, всего 40 единиц. Они размещены без соответствующих разрешительных документов и нарушают правила землепользования. Предварительно владельцам объектов направлены уведомления о необходимости добровольного демонтажа», — сообщили в муниципалитете.

Работы начаты в рамках реконструкции и расширения северной объездной дороги.

Сотрудники муниципальной инспекции, Свердловской и Первомайской районных администраций совместно с представителями Министерства транспорта и коммуникаций и УПСМ по ГУВД Бишкека проводят разъяснительные работы и очищают участки от стихийных точек по продаже угля.

Со стороны муниципальной инспекции в отношении нарушителей составляются протоколы в соответствии с Кодексом о правонарушениях. В настоящее время составлено 13 протоколов на 175 тысяч 500 сомов.

Городскими службами проводятся инвентаризационные работы и проверяются объекты на наличие разрешительных документов.