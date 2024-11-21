Итоги месячника «Женское здоровье!» Какие заболевания выявлены

Более 760 тысяч женщин по всей республике прошли профилактические осмотры в рамках республиканского месячника «Женское здоровье!» Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, это составляет 50 процентов от всего приписанного женского населения в местных медицинских учреждениях страны.

«В результате впервые выявлено около 45 тысяч женщин с высоким артериальным давлением, у 10 тысяч обнаружен высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а у более 5 тысяч 600 выявлен повышенный риск развития сахарного диабета. Триста женщин с подозрением на рак молочной железы и 550 с подозрением на рак шейки матки направлены на третичный уровень системы здравоохранения», — сказали в ведомстве.

В Минздраве напомнили, что неинфекционные заболевания, такие как сердечно-сосудистые, рак, диабет и хронические болезни легких, являются основными причинами смертности как в Кыргызстане, так и во всем мире. Основными факторами, способствующими их развитию, являются нездоровое питание, недостаточная физическая активность, употребление алкоголя и курение.

Октябрьский месячник проводился Министерством здравоохранения при поддержке швейцарского проекта «Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в КР».