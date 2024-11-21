Гарантийный фонд получил международный сертификат соответствия ISO 9001. Он передан председателю правления ОАО «Гарантийный фонд» Малику Абакирову аудитором компании Cert International s.r.o.

Документ выдан на основании итогов аудита, выполненного в рамках сертификационных процедур в области предоставления индивидуальных и портфельных гарантий субъектам предпринимательства.

Напомним, что в начале октября текущего года Гарантийный фонд объявил об успешном завершении сертификационного аудита на соответствие международным стандартам ISO 9001.

«Мы гордимся, что Гарантийный фонд — одна из первых и на сегодня единственная финансовая организация в стране, внедрившая в работу собственными силами систему менеджмента качества и получившая сертификат ISO 9001. Аудиторы выделили профессионализм команды и компетентность руководителей, а также ответственное выполнение сотрудниками своих обязанностей», — сказал Малик Абакиров.

В Cert International s.r.o. отметили, что система ОАО «Гарантийный фонд» полностью соответствует требованиям международного стандарта. Сертификат свидетельствует о соблюдении организацией законодательных норм, внутренних регламентов и ориентации на интересы клиентов.

Сертификат соответствия требованиям ISO 9001 — документ, который выдается по результатам экспертной проверки и подтверждает, что система менеджмента качества организации соответствует международному стандарту ISO 9001.