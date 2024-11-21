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Общество

Гарантийный фонд получил международный сертификат соответствия ISO 9001

Гарантийный фонд получил международный сертификат соответствия ISO 9001. Он передан председателю правления ОАО «Гарантийный фонд» Малику Абакирову аудитором компании Cert International s.r.o.

Документ выдан на основании итогов аудита, выполненного в рамках сертификационных процедур в области предоставления индивидуальных и портфельных гарантий субъектам предпринимательства.

Напомним, что в начале октября текущего года Гарантийный фонд объявил об успешном завершении сертификационного аудита на соответствие международным стандартам ISO 9001.

«Мы гордимся, что Гарантийный фонд — одна из первых и на сегодня единственная финансовая организация в стране, внедрившая в работу собственными силами систему менеджмента качества и получившая сертификат ISO 9001. Аудиторы выделили профессионализм команды и компетентность руководителей, а также ответственное выполнение сотрудниками своих обязанностей», — сказал Малик Абакиров.

В Cert International s.r.o. отметили, что система ОАО «Гарантийный фонд» полностью соответствует требованиям международного стандарта. Сертификат свидетельствует о соблюдении организацией законодательных норм, внутренних регламентов и ориентации на интересы клиентов.

Сертификат соответствия требованиям ISO 9001 — документ, который выдается по результатам экспертной проверки и подтверждает, что система менеджмента качества организации соответствует международному стандарту ISO 9001.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311801/
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