Кыргызстан создает центр мониторинга природных катастроф, поскольку изменение климата становится одной из самых серьезных угроз для устойчивого развития.

Как сообщает Report, об этом проинформировал заместитель министра транспорта и коммуникаций КР Бекжан Рысмендеев в Баку на круглом столе на тему «Устойчивый, цифровой средний коридор и за его пределами» в рамках COP29.

По его словам, Минтранс работает над созданием центра мониторинга для наблюдения, предотвращения и ликвидации последствий природных катастроф.

«Основным инструментом в этом стремлении является цифровая дорожная карта. Этот проект служит катализатором для развития и интеграции новых систем сбора и анализа данных, объединяет существующие автоматизированные службы Министерства транспорта и связи», — отметил Бекжан Рысмендеев.