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Общество

Кыргызстан создает центр мониторинга природных катастроф

Кыргызстан создает центр мониторинга природных катастроф, поскольку изменение климата становится одной из самых серьезных угроз для устойчивого развития.

Как сообщает Report, об этом проинформировал заместитель министра транспорта и коммуникаций КР Бекжан Рысмендеев в Баку на круглом столе на тему «Устойчивый, цифровой средний коридор и за его пределами» в рамках COP29.

По его словам, Минтранс работает над созданием центра мониторинга для наблюдения, предотвращения и ликвидации последствий природных катастроф.

«Основным инструментом в этом стремлении является цифровая дорожная карта. Этот проект служит катализатором для развития и интеграции новых систем сбора и анализа данных, объединяет существующие автоматизированные службы Министерства транспорта и связи», — отметил Бекжан Рысмендеев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311788/
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