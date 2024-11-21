Кыргызстан и Германия облегчили условия использования официальных документов в двух странах. Об этом сообщает МИД.

Уточняется, что 7 октября 2024 года конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов, подписанная в Гааге 5 октября 1961-го, вступила в силу между Кыргызской Республикой и Федеративной Республикой Германия.

Это стало возможным благодаря тому, что Германия отозвала свое возражение и согласилась на присоединение Кыргызстана к конвенции, отметили в ведомстве.

Применение апостиля упрощает процедуру признания документов, выданных в одной из этих стран, на территории другой. Теперь гражданам и юридическим лицам, а также государственным учреждениям не потребуется проходить дополнительные процедуры консульской легализации для использования официальных документов в обоих государствах.

Внедрение системы апостиля позволит ускорить административные процессы, сократить расходы на заверение документов и снизить бюрократические барьеры в различных сферах, таких как образование, трудоустройство, правовые и бизнес-процессы.