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Общество

Кыргызстан и Германия облегчили условия использования официальных документов

Кыргызстан и Германия облегчили условия использования официальных документов в двух странах. Об этом сообщает МИД.

Уточняется, что 7 октября 2024 года конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов, подписанная в Гааге 5 октября 1961-го, вступила в силу между Кыргызской Республикой и Федеративной Республикой Германия.

Это стало возможным благодаря тому, что Германия отозвала свое возражение и согласилась на присоединение Кыргызстана к конвенции, отметили в ведомстве.

Применение апостиля упрощает процедуру признания документов, выданных в одной из этих стран, на территории другой. Теперь гражданам и юридическим лицам, а также государственным учреждениям не потребуется проходить дополнительные процедуры консульской легализации для использования официальных документов в обоих государствах.

Внедрение системы апостиля позволит ускорить административные процессы, сократить расходы на заверение документов и снизить бюрократические барьеры в различных сферах, таких как образование, трудоустройство, правовые и бизнес-процессы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311778/
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