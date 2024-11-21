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Общество

Из Коми за пределы России депортировали трех кыргызстанцев

За прошедшую неделю сотрудники органов внутренних дел Республики Коми за совершенные административные правонарушения в сфере миграции привлекли к ответственности 12 иностранных граждан, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

пресс-службы МВД РФ по Республике Коми
Фото пресс-службы МВД РФ по Республике Коми

По ее данным, в ходе рейдовых мероприятий работники полиции совместно с сотрудниками Росгвардии осуществили проверку строительного объекта на территории Сыктывдинского района. В результате выявлено два иностранца, незаконно осуществляющих трудовую деятельность.

Также к административной ответственности привлечен один мигрант, незаконно находящийся на территории Российской Федерации.

За пределы территории РФ выдворены три уроженца Кыргызстана, один гражданин Узбекистана и один гражданин Беларуси.

Всего с начала года процедуре выдворения подверглись 134 иностранца.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311777/
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