Из Коми за пределы России депортировали трех кыргызстанцев

За прошедшую неделю сотрудники органов внутренних дел Республики Коми за совершенные административные правонарушения в сфере миграции привлекли к ответственности 12 иностранных граждан, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Фото пресс-службы МВД РФ по Республике Коми

По ее данным, в ходе рейдовых мероприятий работники полиции совместно с сотрудниками Росгвардии осуществили проверку строительного объекта на территории Сыктывдинского района. В результате выявлено два иностранца, незаконно осуществляющих трудовую деятельность.

Также к административной ответственности привлечен один мигрант, незаконно находящийся на территории Российской Федерации.

За пределы территории РФ выдворены три уроженца Кыргызстана, один гражданин Узбекистана и один гражданин Беларуси.

Всего с начала года процедуре выдворения подверглись 134 иностранца.