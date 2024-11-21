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Общество

Сняты ограничения на проезд грузового автотранспорта на перевале Тоо-Ашуу

Сегодня, 21 ноября, в 8.30 сняты ограничения на проезд грузового автотранспорта на перевале Тоо-Ашуу автодороги Бишкек — Ош. Об этом сообщила пресс-служба ГП «Кыргызавтожол-Север» при Минтрансе.

«Выполняются необходимые работы со стороны ДЭП № 9. Работники очищают дорогу от снега, а также проводят подсыпку солено-песчаной смесью», — отметили там.

В ведомстве напомнили, что водителям необходимо выезжать на перевальные участки на зимних шинах, иметь при себе цепи противоскольжения, а также соблюдать безопасную дистанцию в 500 метров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311772/
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