Сегодня, 21 ноября, в 8.30 сняты ограничения на проезд грузового автотранспорта на перевале Тоо-Ашуу автодороги Бишкек — Ош. Об этом сообщила пресс-служба ГП «Кыргызавтожол-Север» при Минтрансе.

«Выполняются необходимые работы со стороны ДЭП № 9. Работники очищают дорогу от снега, а также проводят подсыпку солено-песчаной смесью», — отметили там.

В ведомстве напомнили, что водителям необходимо выезжать на перевальные участки на зимних шинах, иметь при себе цепи противоскольжения, а также соблюдать безопасную дистанцию в 500 метров.