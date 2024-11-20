Камчыбек Ташиев поделился, каким именем назвал бы новорожденного внука

Сегодня, 20 ноября, модель Эркайым Абдуллаева, супруга Тай-Мураса Ташиева, сына главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, объявила о рождении четвертого ребенка.

На пресс-конференции журналисты поинтересовались у Камчыбека Ташиева, какое имя выбрали для его новорожденного внука. Он сообщил, что имя пока не выбрано, но добавил с улыбкой: «Пока имя не дали, но я рекомендую выбрать кыргызское имя. Не русское, не арабское, а именно кыргызское. Например, Камчыбек или что-то подобное».

Отметим, что это четвертый ребенок в семье Тай-Мураса Ташиева. Первый ребенок родился в 2020 году.