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Общество

Камчыбек Ташиев поделился, каким именем назвал бы новорожденного внука

Сегодня, 20 ноября, модель Эркайым Абдуллаева, супруга Тай-Мураса Ташиева, сына главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, объявила о рождении четвертого ребенка.

На пресс-конференции журналисты поинтересовались у Камчыбека Ташиева, какое имя выбрали для его новорожденного внука. Он сообщил, что имя пока не выбрано, но добавил с улыбкой: «Пока имя не дали, но я рекомендую выбрать кыргызское имя. Не русское, не арабское, а именно кыргызское. Например, Камчыбек или что-то подобное».

Отметим, что это четвертый ребенок в семье Тай-Мураса Ташиева. Первый ребенок родился в 2020 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311755/
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