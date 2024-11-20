21 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-18.30 — отрезки улиц Осмонкула, Суворова;

9.30-12.30 — 11-й микрорайон, 10-14, детсады № 117, 3, школа № 63, жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 6, 7);

11.30-15.30 — улица Каралаева, 40/6, 38/1;

00.00-5.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Чолпон-Атинской, Исакеева, жилмассив «Кара-Жыгач»;

9.00-17.00 — отрезки улиц Айни, Леваневского, Чукотской, Сухомлинова, Островского, Чапаева, проспекта Дэн Сяопина, улиц Сельсоветской, Месароша, села Озерное (улицы Кирпичная, Аулская, Лесхозная, Зеленая, Фрунзе, Молодежная, Балыкчи, Центральная, Шоссейная, Новая, Заводская, Пруд, Школьная, Спутник, Бирдик, Ершебулова, Кыял), Степное (улица Ташкентская), Лесхоз (улица Лесхозная), Мраморное (улица Акчи), жилмассивы «Салкын» (улицы Восточная, Ниет, Рахат), «Тендик» (улица Тендик);

13.00-17.00 — отрезки улиц Толстого, Советской;

9.00-13.00 — отрезки улиц Айни, Душанбинской;

9.30-17.00 — отрезки улиц Кулиева, Араванской, Куренкеева, Малышева, Каспийской, проспекта Жибек Жолу.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-15.00 — село Арашан (улицы Сатыбекова, Проектируемая);

15.00-17.00 — село Арашан (улицы Стройка, Молдобекова, Новостройка);

9.00-17.00 — село Прохладное (улицы Пушкина, Украинская);

9.00-12.00 — село Гроздь (улицы Юбилейная, Садовая);

12.00-15.00 — село Берлик (улица Лесная);

9.00-13.00 — село Виноградное (улицы Ленина, Молодежная);

9.00-17.00 — село Аламедин (улицы Первомайская, Чугуева, Логвиненко, тупик Кавказский);

13.00-15.00 — село Лебединовка (улицы Советская, Северная, БЧК);

9.00-17.00 — села Лебединовка (жилмассивы «Кырман», «50 га»), Арчалы, Байтик, Байгельди, Кайырма, Давос, жилмассив «21,9 га»;

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Первомайская, Суворова, Владимирова, Панфилова, Молодежная, Громова, Ананьева, Красноармейская, Фрунзенская), села Алексеевка (улицы Киевская, Первомайская), Молтовар, Сосновка (улица Фрунзе), Суусамыр;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кара-Добо (улица Кудайбергенова), Кашкелен, Ак-Бекет, Жаны-Алыш;

13.00-17.00 — село Жол-Булак (улица Центральная);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Алма-Атинская, Набережная, Баря, Линейная, Чкалова, Кирпичная, Чехова, Логвиненко, Токтогула, Лермонтова, Советская);

14.30-18.00 — село Новопокровка;

9.30-13.00 — село Алмалуу (улицы Байсабаева, Советская);

13.00-17.00 — село Алмалуу (улицы Каралаева, Боконбаева);

9.00-17.00 — село Чон-Далы;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Крупской, Дружбы, Пушкина), Жуков (улица Центральная), Бала-Айылчы;

13.00-17.00 — села Темен-Суу, Ак-Башат, ущелье Широкое;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — совхоз «Фрунзе» (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Средняя, Береговая, Фрунзенская, Ново-Садовая, Животноводство, Лесная, Строительная, Восточная, Проектируемая, Мамыралиева, Озерная, Разная, Профессора Ли, тупик Центральный);

9.30-17.00 — села Комсомольское (улицы Проектируемая, Северная, Клубная, Центральная, Опытная, Молодежная, Западная, Пионерская, Школьная, Карасуйская, Южная, Садовая, Средняя, Чуйская, Восточная, Набережная, Юбилейная, Строительная, Озерная), Озерное;

9.00-17.00 — село Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Западная, Токтогула, Полярная, Ала-Арчинская, Советская, Пограничная, Северная, Пушкина, Красноармейская, Кирова, Фрунзе, Пионерская, Горького, тупики Советский, Кирова, Токтогула);

9.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Фрунзе, Северная, Пионерская, Мичурина), Сокулук (улицы Краснодарская, Фрунзе, Индустриальная, Ошская, 50 лет Октября, Советская, Белинского, Новая, 8 Марта, Цветочная, Ленинградская, Кайназарова, Победы, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Больничная, Бакыта, Ала-Арчинская, 27-го партсъезда, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина, переулки Ленина, Советский);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Осмоналиева, Школьная, Советская, Луговая), Вознесеновка (улицы Первомайская, Пушкина);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Кенеш (улицы Фрунзе, Осмон Темира), Сынташ (улица Шакирова, 1-29, АЗС);

Чуйский РЭС