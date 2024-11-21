Сегодня в прокат выходит кыргызская семейная комедия «Папаша» режиссера Ильгиза Куватбека.
Одинокий 40-летний инфантильный мужчина внезапно узнает, что у него есть 17-летняя дочь — «трудный подросток», живущая в детском доме. И ему, как единственному попечителю, надо провести с ней три месяца до ее совершеннолетия.
Режиссер: Ильгиз Куватбек.
Жанр: семейная комедия.
Язык: кыргызский (субтитры на русском языке).
Актеры: Арнис Кыдырмышев, Жибек Бактыбекова, Рауан Ахмедов, Анатолий Разгоняев, Алиаскар Тынаев, Калипа Таштанова, Саламат Алиев, Аскат Сулайманов.