Сегодня в прокат выходит кыргызская семейная комедия «Папаша» режиссера Ильгиза Куватбека.

Одинокий 40-летний инфантильный мужчина внезапно узнает, что у него есть 17-летняя дочь — «трудный подросток», живущая в детском доме. И ему, как единственному попечителю, надо провести с ней три месяца до ее совершеннолетия.

Режиссер: Ильгиз Куватбек.

Жанр: семейная комедия.

Язык: кыргызский (с убтитры на русском языке).