В Бишкеке 21 ноября облачно, возможны дожди. Температура воздуха ожидается +10 градусов.

Отключение света, газа и воды

9.30-18.30 — отрезки улиц Осмонкула, Суворова;

9.30-12.30 — 11-й микрорайон, 10-14, детсады № 117, 3, школа № 63, жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 6, 7);

11.30-15.30 — улица Каралаева, 40/6, 38/1;

00.00-5.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Чолпон-Атинской, Исакеева, жилмассив «Кара-Жыгач»;

9.00-17.00 — отрезки улиц Айни, Леваневского, Чукотской, Сухомлинова, Островского, Чапаева, проспекта Дэн Сяопина, улиц Сельсоветской, Месароша, села Озерное (улицы Кирпичная, Аулская, Лесхозная, Зеленая, Фрунзе, Молодежная, Балыкчи, Центральная, Шоссейная, Новая, Заводская, Пруд, Школьная, Спутник, Бирдик, Ершебулова, Кыял), Степное (улица Ташкентская), Лесхоз (улица Лесхозная), Мраморное (улица Акчи), жилмассивы «Салкын» (улицы Восточная, Ниет, Рахат), «Тендик» (улица Тендик);

13.00-17.00 — отрезки улиц Толстого, Советской;

9.00-13.00 — отрезки улиц Айни, Душанбинской;

9.30-17.00 — отрезки улиц Кулиева, Араванской, Куренкеева, Малышева, Каспийской, проспекта Жибек Жолу.

У кого намечается той

Канат Бекбоев

Родился 21 ноября 1976 года. Директор департамента лекарственного обеспечения Минздрава КР.

Бактияр Алиев

Родился 21 ноября 1978 года. Председатель Социального фонда.

Памятные даты

Всемирный день приветствий

Этот праздник придумали в 1973 году два брата-американца Майкл и Брайен Маккомаки в самый разгар холодной войны в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. Это был знак протеста против усиления международной напряженности.

Главная цель — обратить внимание широкой общественности на важность личного общения для сохранения мира.

Всемирный день телевидения

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1996 года. ООН учредила этот день, признавая возрастающее воздействие телевидения на процессы принятия решений, привлекая внимание всего мира к конфликтам и угрозам миру и безопасности, а также учитывая его потенциальную роль в фокусировании внимания на других крупных проблемах.

Телевидение признано важным инструментом воздействия на общественное мнение, его направления и мониторинга.

В современном мире телевидение — символ связи и глобализации. Государствам предложено отмечать этот день, обмениваясь телевизионными программами, посвященными миру, безопасности, экономическому и социальному развитию и расширению культурного обмена.

День отказа от курения

Ежегодно в третий четверг ноября отмечается День отказа от курения. Он установлен Американским онкологическим обществом в 1977-м.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик.

В рамках Дня отказа от курения активисты и представители учреждений здравоохранения проводят различные просветительские, благотворительные и другие мероприятия, призванные просвещать население о вреде никотина и способах отучения от курения.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.