В Кыргызстане завершаются работы на первом этапе строительства автодороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол. Об этом сообщает Ассоциация дорожников и строителей.

Фото «Кыргыз Жол Курулуш»

Уточняется, что работы проводит подрядная компания «Кыргыз Жол Курулуш».

Сейчас на первых 25 километрах ведется укладка двухслойного щебеночно-мастичного асфальтобетона, его толщина составляет 6 сантиметров. Наносится дорожная разметка, а на мостах устанавливаются металлические ограждения.

«Кыргыз Жол Курулуш» — дорожно-строительная фирма. Создана в 2015 году. По данным Минюста, ее учредителем является Улан уулу Келдибек, генеральным директором — Бакыт Исмаилов. Компания имеет лицензию на право занятия деятельностью в сфере градостроительных и проектно-изыскательных работ, а также на выполнение строительно-монтажных работ.