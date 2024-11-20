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Общество

Завершается строительство первого участка дороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол

В Кыргызстане завершаются работы на первом этапе строительства автодороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол. Об этом сообщает Ассоциация дорожников и строителей.

«Кыргыз Жол Курулуш»
Фото «Кыргыз Жол Курулуш»

Уточняется, что работы проводит подрядная компания «Кыргыз Жол Курулуш».

Сейчас на первых 25 километрах ведется укладка двухслойного щебеночно-мастичного асфальтобетона, его толщина составляет 6 сантиметров. Наносится дорожная разметка, а на мостах устанавливаются металлические ограждения.

«Кыргыз Жол Курулуш» — дорожно-строительная фирма. Создана в 2015 году. По данным Минюста, ее учредителем является Улан уулу Келдибек, генеральным директором — Бакыт Исмаилов. Компания имеет лицензию на право занятия деятельностью в сфере градостроительных и проектно-изыскательных работ, а также на выполнение строительно-монтажных работ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311708/
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