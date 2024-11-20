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Общество

Здание частной школы в Бишкеке за 1,6 миллиарда сомов вернули государству

Государству вернули здание частной школы-комплекса «Звездочка» стоимостью 1 миллиард 6 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что в рамках проводимой работы по возврату незаконно приватизированных объектов на баланс государства вернули здание детского сада площадью 2 тысячи 801 квадратный метр с прилегающей территорией 1,29 гектара, расположенное в престижном районе столицы.

Указанное имущество социального назначения находилось ранее на балансе ОАО «А» и передано в аренду частной школе-комплексу «Звездочка».

Следствием установлено, что в 1992 году при приватизации ОАО «А» из баланса государственного предприятия вместе с другими объектами в нарушение условий «Программы разгосударствления и приватизации государственной собственности» выведен социальный объект.

В частности, не соблюдены требования Указа президента «О неотложных мерах по обеспечению условий дальнейшего использования объектов социальной инфраструктуры» и постановления правительства от 9 октября 1995-го «Об утверждении Программы использования объектов социальной инфраструктуры Кыргызской Республики». Согласно этим документам, в целях предотвращения массового закрытия и продажи детских дошкольных учреждений объекты социальной инфраструктуры не подлежали отчуждению государственными и приватизированными предприятиями и учреждениями, независимо от размера государственной доли в уставном фонде.

В результате акционеры ОАО «А» добровольно и безвозмездно передали в пользу государства отмеченное здание с прилегающей территорией с оценочной стоимостью более 1 миллиарда сомов.

В ГКНБ подчеркнули, что образовательное учреждение «Звездочка» продолжит свое функционирование с сохранением преподавательского состава на основе договора аренды с Государственным агентством по управлению государственным имуществом. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311701/
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