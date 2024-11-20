Здание частной школы в Бишкеке за 1,6 миллиарда сомов вернули государству

Государству вернули здание частной школы-комплекса «Звездочка» стоимостью 1 миллиард 6 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
Отмечается, что в рамках проводимой работы по возврату незаконно приватизированных объектов на баланс государства вернули здание детского сада площадью 2 тысячи 801 квадратный метр с прилегающей территорией 1,29 гектара, расположенное в престижном районе столицы.
Указанное имущество социального назначения находилось ранее на балансе ОАО «А» и передано в аренду частной школе-комплексу «Звездочка».
Следствием установлено, что в 1992 году при приватизации ОАО «А» из баланса государственного предприятия вместе с другими объектами в нарушение условий «Программы разгосударствления и приватизации государственной собственности» выведен социальный объект.
В результате акционеры ОАО «А» добровольно и безвозмездно передали в пользу государства отмеченное здание с прилегающей территорией с оценочной стоимостью более 1 миллиарда сомов.
В ГКНБ подчеркнули, что образовательное учреждение «Звездочка» продолжит свое функционирование с сохранением преподавательского состава на основе договора аренды с Государственным агентством по управлению государственным имуществом.