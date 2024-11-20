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Общество

Изменение климата. Что требуют экоактивисты в ходе акций на СОР29

С 11 ноября в Баку, Азербайджан, проходит 29-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК).

За это время в Голубой зоне СОР29 прошли десятки акций экоактивистов из разных стран и организаций.

Одни выступали с призывами отказаться от финансирования добычи ископаемого топлива и военных действий и направить средства на развитие возобновляемых источников энергии в Африке.

24.kg
Фото 24.kg. Лозунги участников акции: «Нет декарбонизации без деколонизации», «Финансирование и справедливость для возобновляемых источников энергии в Африке», «Климатическая справедливость сейчас».
Другие настаивали на прекращении загрязнения окружающей среды, принятии незамедлительных решений и защите здоровья.

Третьи требовали, чтобы наиболее развитые страны выплатили свой климатический долг перед развивающимися государствами. Они настаивали на выделении минимум $1 триллиона в год в виде грантов на адаптационные и митигационные меры, а также возмещение потерь и ущерба.

Представители молодежи требовали сохранить планету для будущих поколений и позволить им участвовать в принятии решений.

24.kg
Фото 24.kg
Глобальный альянс по климату и здоровью, членами которого являются медицинские работники, также призвал богатые страны взять на себя обязательства предоставлять не менее $1 триллиона ежегодно, чтобы защитить людей и их здоровье от наихудших последствий изменения климата.

24.kg
Фото 24.kg
Члены альянса напомнили о ключевом пункте повестки СОР29 о принятии новой коллективной количественной цели — новому обязательству по финансированию борьбы с изменением климата с целью помочь уязвимым странам в решении проблем, связанных со здоровьем, инфраструктурой и экономикой их населения, а также в обеспечении доступа к безопасным, чистым, низкоуглеродным источникам энергии при одновременном сокращении выбросов парниковых газов.

Участники еще одной акции подчеркнули, что не считают кредиты климатическим финансированием, поэтому они требуют выделения грантов, а не займов. Они настаивают, чтобы развитые государства постепенно отказались от ископаемого топлива.

Проходили и молчаливые акции экоактивистов, в ходе которых они выражали свою позицию только с помощью лозунгов.

24.kg
Фото 24.kg. Молчаливая акция против ядерного удара по климату
Один из наиболее распространенных на акциях лозунг — Pay up. Участники требуют от развитых стран выполнения финансовых обязательств по борьбе с климатическими изменениями. 

Конференция в Баку завершится 22 ноября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311671/
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