Цифра дня. 25,8 тысячи женщин получили пособие по беременности и родам

На 1 ноября 2024 года пособие по беременности и родам выплачено 25 тысячам 857 женщинам. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

По ее данным, всего выплачено 529,8 миллиона сомов.

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В ведомстве напомнили, что в соответствии с постановлением кабинета министров от 1 января 2024 года с 11-го рабочего дня размер пособия для женщин равнинной местности был увеличен почти в два раза и составил около 7 тысяч 500 сомов.

Для женщин, работающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных районах, пособие по беременности и родам выплачивается в размере полной заработной платы, то есть 100 процентов заработной платы за все рабочие дни.