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Общество

В Бишкеке в детском саду нет отопления больше месяца. В мэрии ответили почему

В Ленинском районе в новом детском саду № 21 «Бобоктай» месяц нет отопления. Об этом 24.kg сообщили в читатели.

По их словам, администрация сада заставляет родителей покупать или приносить обогреватели.

«Непонятно, как принимали на баланс государства, если при открытии новое учреждение не
подключили к отоплению?» — интересуется читатель.

В пресс-службе мэрии Бишкека ответили 24.kg, что в здание детского сада проводили газ, в связи с этим и связаны задержки с подачей отопления.

В садике работают две дежурные группы, помещение для которых обогревают безопасными электрическими обогревателями. Отметим, что необходимости в приобретении дополнительных обогревателей нет. Администрации детского сада поручено провести разъяснительные работы с родителями.

В мэрии общают, что сегодня после обеда в садике запустят отопление. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311640/
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