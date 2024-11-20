В Бишкеке в детском саду нет отопления больше месяца. В мэрии ответили почему

В Ленинском районе в новом детском саду № 21 «Бобоктай» месяц нет отопления. Об этом 24.kg сообщили в читатели.

По их словам, администрация сада заставляет родителей покупать или приносить обогреватели.

«Непонятно, как принимали на баланс государства, если при открытии новое учреждение не

подключили к отоплению?» — интересуется читатель.

В пресс-службе мэрии Бишкека ответили 24.kg, что в здание детского сада проводили газ, в связи с этим и связаны задержки с подачей отопления.

В садике работают две дежурные группы, помещение для которых обогревают безопасными электрическими обогревателями. Отметим, что необходимости в приобретении дополнительных обогревателей нет. Администрации детского сада поручено провести разъяснительные работы с родителями.

В мэрии общают, что сегодня после обеда в садике запустят отопление.