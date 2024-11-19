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Общество

В Москве дорожает аренда. На одну съемную квартиру претендуют 7 человек

К концу 2024 года в Москве сложилась сложная ситуация на рынке аренды жилья. По данным компании ИНКОМ-Недвижимость, на одну арендную квартиру сейчас претендуют до 7 человек. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Основная причина — высокие ставки по ипотечным кредитам, которые достигли 28 процентов. Это делает кредиты почти недоступными для многих. Также московские власти ограничили льготные программы, например, убрали возможность получить ипотеку по программе IT и изменили условия семейной ипотеки. Из-за этого многие, кто планировал купить собственное жилье, решили подождать, пока ставки по ипотеке снизятся. Съемные квартиры не освобождаются, а новых предложений почти нет.

Отмечается, что в Москве теперь запрещено строить маленькие квартиры (менее 28 квадратных метров), а крупные застройщики почти не строят апартаменты, которые раньше были дешевле обычных квартир.

Однако, по данным аналитиков, в октябре и ноябре 2024 года ситуация немного улучшилась: количество людей, желающих снять жилье, стало немного меньше, а предложений стало больше. Но этих изменений недостаточно: на рынке по-прежнему в семь раз больше арендаторов, чем свободных квартир.

Из-за дефицита жилья цены на аренду продолжают расти. Например, минимальная стоимость аренды квартир в Москве в этом году поднялась с 30 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. Это первый такой рост за последние девять лет.

Несмотря на то, что обычно зимой спрос на аренду снижается, в 2024 году ситуация другая — цены будут продолжать расти, а спрос останется высоким.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311620/
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