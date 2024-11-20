Тендер. Пристройку к своему зданию хочет управление Судебного департамента

Управление Судебного департамента по Ошской области хочет провести реконструкцию, перепланировку своего здания и построить пристройку из легких конструкций. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Объявлен соответствующий тендер. Здание, требующее ремонта, расположено в южной столице по улице Ленина.

На реконструкцию и перепланировку планируют потратить 106 миллионов 289 тысяч 300 сомов.

Заявки принимаются до 3 декабря 2024 года.

Срок выполнения работ составляет пять месяцев с момента заключения контракта.