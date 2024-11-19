Удобно и доступно. Новая вкладка «ЦОН» появилась в мобильном приложении Tunduk

Новая вкладка «ЦОН» появилась в мобильном приложении Tunduk. Об этом сообщает Министерство цифрового развития.

Уточняется, что этот раздел объединяет услуги центров обслуживания населения, предоставляя гражданам возможность легко находить и использовать нужные сервисы онлайн, без необходимости физического посещения ЦОН.

С помощью этой вкладки можно воспользоваться следующими наиболее востребованными сервисами:

Онлайн-запись в ЦОН. С мая 2024 года в мобильном приложении Tunduk заработал онлайн-сервис электронной записи в центры обслуживания населения. Новый сервис позволяет гражданам заранее выбрать удобное время для визита, избегая очередей и сокращая время ожидания.

Регистрация по месту жительства (прописка). С октября 2024 года запущен новый онлайн-сервис регистрации по месту жительства через приложение Tunduk. Услуга позволяет владельцам недвижимости регистрировать себя, своих детей или других лиц дистанционно, без посещения центров обслуживания населения.

Подача заявления на обмен ID-паспорта. С 15 ноября 2024 года граждане КР смогут подать заявление на обмен ID-паспорта через мобильное приложение Tunduk.

Оцифровка документов загс. Сервис запущен с июля 2024 года. Услуга позволяет гражданам Кыргызстана оцифровать записи актов гражданского состояния (например, свидетельства о рождении или браке) без посещения ЦОН или МРО. После обработки заявки документы будут доступны в цифровом формате.

Справка о количестве зарегистрированных лиц по адресу. С октября 2024 года запущен онлайн-сервис в мобильном приложении Tunduk. Теперь собственники жилых помещений могут получить информацию о количестве зарегистрированных лиц по своему адресу в несколько кликов, без посещения ЦОН.

Повторное получение свидетельства. Эта услуга позволяет гражданам подать заявление на повторное получение свидетельства актов гражданского состояния, таких как свидетельства о рождении, регистрации брака, расторжении брака, перемене ФИО или свидетельства о смерти. Все этапы подачи заявки проходят дистанционно через приложение, что делает процесс получения документов быстрым и удобным.

Выписки из актов гражданского состояния. С помощью этой услуги граждане могут получить выписку из записей актов гражданского состояния, таких как свидетельства о рождении, заключении и расторжении брака, перемене имени и других.

Вкладка «ЦОН» создана для удобства граждан, упрощая доступ к государственным услугам.