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Общество

Стихийные парковки скутеров на бульваре Эркиндик: комментарий мэрии Бишкека

В мэрии Бишкека отреагировали на жалобы горожан, которые сообщали о том, что на бульваре Эркиндик сотни малогабаритных скутеров, стихийные парковки которых организовали практически на всех перекрестках. Это мешает как пешеходам, так и работникам МП «Тазалык».

Пресс-служба мэрии со ссылкой на департамент по управлению муниципальным имуществом сообщает: МП «Муниципальные парковки, стоянки и рынки», рассмотрев жалобу о том, что самокаты загораживают аллею, расторгли договор с ОсОО «Т1 ГО Зеленое Путешествие».

Договор пользования парковочными местами был заключен 4 ноября 2024 года сроком до 31 декабря 2024 года. В связи с многочисленными жалобами данный он расторгнут в одностороннем порядке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311611/
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