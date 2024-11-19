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Общество

В Кремле представили официальный логотип празднования 80-летия Победы в ВОВ

Официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне представили в Музее Победы на Поклонной горе. Об этом сообщило РИА «Новости».

На логотипе изображен памятник «Родина-мать зовет!», посвященный героям Сталинградской битвы, Георгиевская лента, прописаны слово «Победа» и цифра «80».

Символ празднования 80-летия Победы представил народный артист России Владимир Машков.

По данным «Интерфакса», более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который представили в Москве в Музее Победы на Поклонной горе.

Мероприятия плана разделены на четыре тематических раздела и предусматривают торжественные мероприятия, мемориализацию памятных дат и увековечение памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также большое количество социально значимых проектов, творческих мероприятий и даже простых небольших акций, в реализации которых участвуют почти все профильные ведомства: МИД, Минобороны, Минобрнауки, Минпросвещения, Минкультуры, Минспорт, Минтранс, Минцифры, МВД, Росмолодежь, а также просветительские, общественные и патриотические организации и движения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311608/
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