В Кремле представили официальный логотип празднования 80-летия Победы в ВОВ

Официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне представили в Музее Победы на Поклонной горе. Об этом сообщило РИА «Новости». На логотипе изображен памятник «Родина-мать зовет!», посвященный героям Сталинградской битвы, Георгиевская лента, прописаны слово «Победа» и цифра «80». Символ празднования 80-летия Победы представил народный артист России Владимир Машков.

По данным «Интерфакса», более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который представили в Москве в Музее Победы на Поклонной горе.

Мероприятия плана разделены на четыре тематических раздела и предусматривают торжественные мероприятия, мемориализацию памятных дат и увековечение памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также большое количество социально значимых проектов, творческих мероприятий и даже простых небольших акций, в реализации которых участвуют почти все профильные ведомства: МИД, Минобороны, Минобрнауки, Минпросвещения, Минкультуры, Минспорт, Минтранс, Минцифры, МВД, Росмолодежь, а также просветительские, общественные и патриотические организации и движения.