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Общество

Закупку автобусов обсудили мэр Бишкека и делегация ЕБРР

В столичном муниципалитете прошла встреча мэра Айбека Джунушалиева с делегацией Европейского банка реконструкции и развития во главе с управляющим директором по Центральной Азии и Монголии Озханом Хусейном. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, участники обсудили статус проекта «Бишкекские автобусы, Транш II» и потенциальные проекты теплоснабжения.

Цель проекта «Бишкекские автобусы, Транш II»: закупка автобусов, работающих на КПГ-топливе, восстановление автобусного депо и приобретение оборудования.

«Проект обеспечит город обновленным автобусным парком, который улучшит надежность и качество транспортных услуг общественного транспорта, что в свою очередь отразится на качестве воздуха и снизит выбросы парниковых газов», — сообщили в мэрии.

Фото Управляющий директор по Центральной Азии и Монголии ЕБРР Озхан Хусейн и мэр Бишкека Айбек Джунушалиев

Проект теплоснабжения предусматривает реконструкцию и модернизацию угольных котельных с переводом на альтернативный вид топлива и проект реконструкции существующих сетей, находящихся на балансе муниципальных предприятий «Бишкектеплосеть» и «Бишкектеплоэнерго».

Айбек Джунушалиев обозначил важность развития взаимовыгодного сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития.

В конце встречи стороны выразили надежду в реализации совместных потенциальных проектов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311596/
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