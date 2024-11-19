Чем может быть опасна желтуха у новорожденных, напомнили в ФОМС

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) рекомендует родителям новорожденных уделять особое внимание состоянию здоровья малыша в первые дни и недели после рождения. Одной из распространенных проблем у новорожденных является желтуха, которая может быть как физиологической (нормальной), так и патологической, требующей незамедлительного лечения.

Раннее выявление желтухи позволяет врачам принять своевременные меры, чтобы предотвратить возможные риски для здоровья малыша.

Желтуха проявляется в виде желтого окрашивания кожи и глаз. Обычно она становится заметной в первые два-четыре дня жизни малыша. Если кожа ребенка становится слишком желтой, особенно на животе, руках или ногах, или если малыш становится вялым, плохо ест или много спит, необходимо немедленно обратиться к врачу.

1 Что необходимо знать родителям? Что необходимо знать родителям?

В ЦСМ врач при подозрении проводит бесплатный скрининг (обследование) желтухи, что позволяет определить уровень билирубина и оценить степень желтухи.

Следовать рекомендациям врача, в частности, если он обнаружит патологическую желтуху, малышу могут быть назначены бесплатные процедуры, такие как фототерапия, или госпитализация в стационар.

Не откладывать визит к врачу, даже если желтуха кажется незначительной, лучше перестраховаться и проконсультироваться с медицинским специалистом.

2 Почему важно выявить желтуху вовремя? Почему важно выявить желтуху вовремя?

Желтуха у новорожденных возникает из-за повышенного уровня билирубина в крови. В большинстве случаев она проходит самостоятельно. Но, если уровень билирубина остается слишком высоким длительное время, это может повлиять на развитие нервной системы ребенка и привести к серьезным осложнениям, включая поражение мозга (ядерная желтуха).

ФОМС напоминает: скрининг/обследование желтухи новорожденных делают бесплатно в рамках Программы государственных гарантий. Для этого надо обратиться в Центр семейной медицины по месту приписки.

С дополнительными вопросами можно обращаться на круглосуточную горячую линию 113 ФОМС, звонки со всех устройств бесплатные.