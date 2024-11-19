СОР29. Как сельское хозяйство Кыргызстана адаптируется к изменениям климата

Кыргызстан работает над адаптацией агропромышленного сектора к изменениям климата. Об этом сегодня заместитель министра водных ресурсов, cельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Мирбек Дуйшеев сообщил на полях СОР29.

Фото 24.kg. Выступление Мирбека Дуйшеева в павильоне КР на СОР29

По его словам, сельское хозяйство является центральным звеном развития экономики страны, и вопрос обеспечения продовольственной независимости — один из главных компонентов национальной безопасности. В этом контексте в июле 2024 года подписан Указ президента «О мерах по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса КР».

В рамках документа определены приоритетные направления, в том числе водные ресурсы, экспорт, кооперация, обмен наукой, племенной материал, семена и другое.

Планируются внедрение зеленых биотехнологий и использование искусственного интеллекта в сельхозпроизводстве.

Мирбек Дуйшеев также остановился на проблеме деградации пастбищ.

Пастбища в КР, по его данным, занимают более 80 процентов всех сельхозугодий, или почти 9 миллионов гектаров. Но их значительная часть находится под угрозой деградации: около 140 тысяч гектаров уже деградированы, а 614 тысяч гектаров считаются малопродуктивными.

За последние 20 лет площадь условно чистых пастбищ сократилась с 3,5 миллиона до 2,7 миллиона гектаров.

В целях изменения ситуации закупают семена трав для восстановления угодий, ограничивают выпас скота, создают искусственные ледники для водоснабжения. Принята программа по развитию пастбищ на 2025-2029 годы, направленная на их восстановление и рациональное использование.

Читайте по теме Баран за $50 тысяч. Что мешает развитию племенного животноводства в КР

Также проводится работа по переходу на высокопродуктивный скот, развитие племенного животноводства, искусственного осеменения сельхозживотных для снижения нагрузки на пастбища.

Кроме того, замминистра заметил, что в последние годы в республике значительное внимание уделяется органическому земледелию. Им занято 67,4 тысячи гектаров. Однако это составляет всего 5 процентов сельхозугодий.

Мирбек Дуйшеев напомнил о важности перехода от традиционных методов орошения к устойчивым. В этом направлении больше всего внимания уделяется в первую очередь повышению информированности фермеров, включая обучение о плюсах инновационных методов орошения (дождевание, капельные системы).

В своем онлайн-выступлении представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в КР Олег Гучгельдыев отметил, что на долю сельского хозяйства приходится примерно 30 процентов от общих выбросов парниковых газов. Изменение климата, по его словам, влияет на производство продовольствия, угрожает продуктовой безопасности и снижает доходы населения.

Читайте по теме Органическое производство: высокий потенциал и забота о здоровье

«У ФАО накоплен большой опыт, у нас есть инструменты, которые позволяют отслеживать качество почвы и эффективность использования водных ресурсов. Мы предоставляем эти инструменты и решения в рамках наших партнерских программ», — сказал Олег Гучгельдыев.

Он добавил, что в Кыргызстане пока еще есть большое количество водных ресурсов. «По крайней мере, до 2030-го, как нас заверяют ученые. Страна может оказывать поддержку государствам ниже по течению. Важно повышать качество управления водными ресурсами благодаря использованию более эффективных технологий», — пояснил представитель ФАО.

Напомним, с 11 ноября в Баку проходит конференция ООН по изменению климата. Сегодняшний день в кыргызском павильоне посвящен проблемам сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности и водным ресурсам в условиях изменения климата.