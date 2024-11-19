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Общество

Акция «Сдай кровь — спаси жизнь» в поддержку онкобольных детей пройдет в Бишкеке

В Бишкеке пройдет благотворительная акция «Сдай кровь — спаси жизнь». Она организована для оказания помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, сообщили в Союзе волонтеров.

Отмечается, что доноры-добровольцы могут безвозмездно сдать кровь 21 ноября с 9.00 до 14.00 в отеле Hyatt Regency Bishkek.

Союз волонтеров Кыргызстана, благотворительный фонд Help the Children и отель Hyatt Regency Bishkek ждут неравнодушных, желающих участвовать в спасении жизни больных детей.

«Эта важная акция приурочена к Всемирному дню ребенка, который отмечается уже в 70-й раз», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311578/
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