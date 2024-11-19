20 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-19.00 — проспект Жибек Жолу, 325, 361, 355;

9.30-12.00 — улицы Токомбаева, 45/1, Дордой, 238;

9.30-16.00 — село Орто-Сай;

9.0-17.00 — улица Ала-Арчинская, 69, отрезки улицы Сыдыкова, проспекта Дэн Сяопина, улиц Сельсоветской, Месароша;

9.00-13.00 — отрезки улиц Мурманской, Алыкулова, жилмассив «Ак-Орго» (улица Алты-Бакан);

9.30-17.00 — села Маевка (улицы Ала-Арчинская, Виноградная, Школьная, Южная, Молодая Гвардия, Веселая, Совхозная, Родниковая, Больничная, Сельская, МТФ, Восточная, Тулебердиева, Саадаева, Архитекторная), Мраморное (улицы Новая, МТФ);

13.00-18.00 — село Мраморное (улицы Мраморная, Новая, Ак-Чий, Юбилейная, Северная, Молодежная, Урожайная, Южная, 70 лет Октября, Целинная, Кольцевая, Тендик, МТФ, Сары-Булак, Березовая, Центральная, Ала-Арча, Жетиген).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-12.00 — села Горная Маевка, Кой-Таш, Берлик, Прохладное, садовое товарищество, дачи «Кой-Таш»;

15.00-17.00 — села Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбета, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная);

9.00-17.00 — села Таш-Добо (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Колхозная, Нарынская, Бигельдинова, Ала-Тоо, Кооперативная, Больничная, Аптечная), Бир-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, переулок Зеленный, Айбулак), Садовое (улицы 8 Марта, Учхозская, Бегалиева, Мыканская, Гидровская, Кара-Суйская), Аламедин (улицы Зеленная, Пролетарская, Суварова, Пушкина, Новостройка, ГЭС-3), Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Сельсоветская, Южная, Садовая, Набережная, Виноградное, Сельповская, Чайная, переулки Сельповский, Виноградный), Лебединовка (проспект Ленина, улица Садовая);

Жайылский РЭС

9.00-12.00 — город Кара-Балта (улица Олимпийская);

13.00-17.00 — село Полтавка (улицы Космодемьянской, Абая, Фурманова, Федорова);

9.00-16.30 — села Сосновка (улица Фрунзе), Суусамыр;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Торт-Куль (улицы Северная, Школьная), Кичи-Кемин (улица Бектенова), Кызыл-Октябрь (улицы Пионерская, Киргизская, Усен, Аширбаева);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Алма-Атинская, Чеченова, Строительная, Набережная);

9.00-17.00 — села Туз, Бирдик (улицы Юбилейная, Аламанова, Бирдик, Красный Милянтан), Хунчи (улицы Дываева, Гагарина), Чон-Далы (промзона);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Фрунзе, Красно-Армейская, Ленина, Зорге, Победы), Александровка (улицы Крупская, Чапаева), Беш-Терек (улицы Новая, Центральная, кошары), Ак-Суу (улицы Попова, Новая, Заводская);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — село Жаны-Жер (улицы Мичурина, Молодая Гвардия, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз, Дача Су, 8-9-й Распред, МТФ-2А, Акжар, Ленина), поселки Взлетный (Авиагородок), Восточный (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2), села Новопавловка (улицы Деповская, Пограничная, Крупская, Западная, Ала-Арчинская), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Советская, Пионерская, Фрунзе, Токтогула, Ленина, Ала-Арчинская, Пограничная, Южная), Сокулук (улицы Ленина, Достук, Полевая, Правды, Торговая), город Шопоков (улицы Новостройка, Ново-Октябрьская, Заводская, Октябрьская, Геофизическая, Геологическая, Топографическая, Садовая, Ала-Арчинская, Первомайская, Полевая, Железнодорожная, Линейная, Кирпичная, Проектируемая, переулок Железнодорожный, жилмассви «Ынтымак»), Романовка (улицы Гагарина, Тойбаева, Карла Маркса, Фрунзе, Набережная, Комсомольская, Полевая, Садовая, Заводская, Юбилейная, Московская, Пионерская, Советская, переулок Пионерской, тупик Садовой);

10.00-15.00 — села Нижне-Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная), Нижне-Чуйское (улицы МТФ, Гагарина, Соцгородок, Аэродромная, Фрунзе, Барак-Интернат, Саратовская, Партсъезда, Первомайская, Коммунистический, Школьная, Зеленая, Западная, переулок Зеленый, Чуйская, Трудовая, Восточная, Октябрьская), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная), село Степное (улицы Северная, Южная, Новая), хутор Толтак (улицы Центральная, Абая);

9.00-15.00 — села Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Кирова, Пролетарская, Тоголока Молдо, Жангазиева, Новая, Красноармейская тупик Пролетарский, переулок Южный), Кара-Сакал (улицы Тоголока Молдо, Жангазиева, Осмона, Алтын-Ордо), Новое (улицы Строительная, Мичурина, Калинина);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Вознесеновка (улица Центральная), Чалдыбар (улица Октябрьская), Панфиловка (улица Полевая);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Красная Речка (улицы Кривощекого, Жукова);

Чуйский РЭС