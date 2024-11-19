19:17
USD 86.50
EUR 91.43
RUB 0.87
Общество

20 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-19.00 — проспект Жибек Жолу, 325, 361, 355;
  • 9.30-12.00 — улицы Токомбаева, 45/1, Дордой, 238;
  • 9.30-16.00 — село Орто-Сай;
  • 9.0-17.00 — улица Ала-Арчинская, 69, отрезки улицы Сыдыкова, проспекта Дэн Сяопина, улиц Сельсоветской, Месароша;
  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Мурманской, Алыкулова, жилмассив «Ак-Орго» (улица Алты-Бакан);
  • 9.30-17.00 — села Маевка (улицы Ала-Арчинская, Виноградная, Школьная, Южная, Молодая Гвардия, Веселая, Совхозная, Родниковая, Больничная, Сельская, МТФ, Восточная, Тулебердиева, Саадаева, Архитекторная), Мраморное (улицы Новая, МТФ);
  • 13.00-18.00 — село Мраморное (улицы Мраморная, Новая, Ак-Чий, Юбилейная, Северная, Молодежная, Урожайная, Южная, 70 лет Октября, Целинная, Кольцевая, Тендик, МТФ, Сары-Булак, Березовая, Центральная, Ала-Арча, Жетиген).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-12.00 — села Горная Маевка, Кой-Таш, Берлик, Прохладное, садовое товарищество, дачи «Кой-Таш»;
  • 15.00-17.00 — села Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбета, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная);
  • 9.00-17.00 — села Таш-Добо (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Колхозная, Нарынская, Бигельдинова, Ала-Тоо, Кооперативная, Больничная, Аптечная), Бир-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, переулок Зеленный, Айбулак), Садовое (улицы 8 Марта, Учхозская, Бегалиева, Мыканская, Гидровская, Кара-Суйская), Аламедин (улицы Зеленная, Пролетарская, Суварова, Пушкина, Новостройка, ГЭС-3), Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Сельсоветская, Южная, Садовая, Набережная, Виноградное, Сельповская, Чайная, переулки Сельповский, Виноградный), Лебединовка (проспект Ленина, улица Садовая);

Жайылский РЭС

  • 9.00-12.00 — город Кара-Балта (улица Олимпийская);
  • 13.00-17.00 — село Полтавка (улицы Космодемьянской, Абая, Фурманова, Федорова);
  • 9.00-16.30 — села Сосновка (улица Фрунзе), Суусамыр;

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Торт-Куль (улицы Северная, Школьная), Кичи-Кемин (улица Бектенова), Кызыл-Октябрь (улицы Пионерская, Киргизская, Усен, Аширбаева);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Алма-Атинская, Чеченова, Строительная, Набережная);
  • 9.00-17.00 — села Туз, Бирдик (улицы Юбилейная, Аламанова, Бирдик, Красный Милянтан), Хунчи (улицы Дываева, Гагарина), Чон-Далы (промзона);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Фрунзе, Красно-Армейская, Ленина, Зорге, Победы), Александровка (улицы Крупская, Чапаева), Беш-Терек (улицы Новая, Центральная, кошары), Ак-Суу (улицы Попова, Новая, Заводская);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Жаны-Жер (улицы Мичурина, Молодая Гвардия, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз, Дача Су, 8-9-й Распред, МТФ-2А, Акжар, Ленина), поселки Взлетный (Авиагородок), Восточный (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2), села Новопавловка (улицы Деповская, Пограничная, Крупская, Западная, Ала-Арчинская), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Советская, Пионерская, Фрунзе, Токтогула, Ленина, Ала-Арчинская, Пограничная, Южная), Сокулук (улицы Ленина, Достук, Полевая, Правды, Торговая), город Шопоков (улицы Новостройка, Ново-Октябрьская, Заводская, Октябрьская, Геофизическая, Геологическая, Топографическая, Садовая, Ала-Арчинская, Первомайская, Полевая, Железнодорожная, Линейная, Кирпичная, Проектируемая, переулок Железнодорожный, жилмассви «Ынтымак»), Романовка (улицы Гагарина, Тойбаева, Карла Маркса, Фрунзе, Набережная, Комсомольская, Полевая, Садовая, Заводская, Юбилейная, Московская, Пионерская, Советская, переулок Пионерской, тупик Садовой);
  • 10.00-15.00 — села Нижне-Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная), Нижне-Чуйское (улицы МТФ, Гагарина, Соцгородок, Аэродромная, Фрунзе, Барак-Интернат, Саратовская, Партсъезда, Первомайская, Коммунистический, Школьная, Зеленая, Западная, переулок Зеленый, Чуйская, Трудовая, Восточная, Октябрьская), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная), село Степное (улицы Северная, Южная, Новая), хутор Толтак (улицы Центральная, Абая);
  • 9.00-15.00 — села Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Кирова, Пролетарская, Тоголока Молдо, Жангазиева, Новая, Красноармейская тупик Пролетарский, переулок Южный), Кара-Сакал (улицы Тоголока Молдо, Жангазиева, Осмона, Алтын-Ордо), Новое (улицы Строительная, Мичурина, Калинина);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Вознесеновка (улица Центральная), Чалдыбар (улица Октябрьская), Панфиловка (улица Полевая);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Красная Речка (улицы Кривощекого, Жукова);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Жантаева, 34-40, Заводская, Путейская, Гагарина, Казахстанская);
  • 10.00-13.00 — села Чуй (улицы Покровская, Комсомольская, Ибраимова, Октябрьская, Пионерская, Карла Маркса, Сансызбаева, Межевая, Полевая, Ново-Октябрьская, Клубная, Бригадная, Линейная, Тихая, Новая, Космонавтов, Новостройка, Сахзавод, Жантаева, Дзержинская).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311561/
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
19 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
15 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
14 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
13 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
12 ноября: где в Бишкеке отключат свет
11 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
6 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
5 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
4 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Аренда автомобилей в&nbsp;Бишкеке. Компании, стоимость и&nbsp;условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Что построят на&nbsp;месте старого Западного автовокзала? Ответ мэра Бишкека Что построят на месте старого Западного автовокзала? Ответ мэра Бишкека
Как сохранить зрение на&nbsp;долгие годы. Советы врачей Как сохранить зрение на долгие годы. Советы врачей
Музыкальные школы и&nbsp;курсы Бишкека. Адреса, телефоны и&nbsp;на&nbsp;чем учат играть Музыкальные школы и курсы Бишкека. Адреса, телефоны и на чем учат играть
Бизнес
Исторический матч Кыргызстана и&nbsp;Ирана в&nbsp;отборе на&nbsp;ЧМ-2026: смотрите на&nbsp;MegaTV Исторический матч Кыргызстана и Ирана в отборе на ЧМ-2026: смотрите на MegaTV
Simbank&nbsp;&mdash; новый мобильный сервис от&nbsp;Doscredobank Simbank — новый мобильный сервис от Doscredobank
MISLAMIC&nbsp;в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в&nbsp;новом формате MISLAMIC в мобильном приложении MBANK: исламские финансы в новом формате
Время улучшений! &laquo;Бакай Банк&raquo; проводит технические работы Время улучшений! «Бакай Банк» проводит технические работы
19 ноября, вторник
19:00
20 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет 20 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
18:08
Использование ВСУ западных ракет против России может повлечь ядерный ответ
18:02
В Жогорку Кенеше обсудили снижение процентных ставок на кредиты
17:58
Стихийные парковки скутеров на бульваре Эркиндик: комментарий мэрии Бишкека