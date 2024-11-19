Талантливый скрипач с кыргызскими корнями Даниэль Лозакович дал интервью проекту SO SOOOP на YouTube.

Он рассказал о своей семье, впечатлениях о Кыргызстане и местных музыкантах, об уникальной скрипке Страдивари, о значении искусства и многом другом.

Шведский музыкант отметил, что на концертах он всегда отдается полностью, но здесь, в КР, чувствовал, будто играет для родины.

«Казалось, это мои люди. Будто для семьи играю. В целом людям нужна классическая, бессмертная музыка. Здесь этого не хватает. Во многих странах главные залы более развиты. Когда культура развивается, государство развивается. Но я почуствовал любовь и то, что они живут ради искусства и хотят больше культуры. Я чувствовал себя как дома, когда играл. Из-за этого я буду больше приезжать сюда и поддерживать местную культуру», — сказал Даниэль Лозакович.

Он признался, что увидел огромный потенциал кыргызстанских музыкантов, хотя не ожидал этого.

«Я видел в оркестре, как играют на ужасных инструментах, на которых в целом невозможно играть. Они такую музыку могли бы создать, потому что они сильно отдаются. Поэтому нужно поддержать музыкантов. Филармония прекрасна. Но нужен новый зал, когда такие музыканты. Они не простые. Они очень тонкие, и они заслуживают хороший зал и хорошие инструменты», — поделился мнением скрипач.