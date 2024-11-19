Пробки в Бишкеке. Преподаватели КГТУ знают, как решить проблему

Сегодня, 19 ноября, в Кыргызском государственном техническом университете имени Исхака Раззакова прошло совещание преподавательского состава с мэрией Бишкека по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Заведующий кафедрой организации перевозок и управления транспортом Аман Алтыбаев предлагает построить дополнительные дороги, которые будут соединять близлежащие села.

«Мы предлагаем пути решения проблем Чуйской области. Во-первых, проложить дорогу вдоль гор на юге столицы. От аэропорта «Манас» до села Кашка-Суу провести единую трассу, еще одну от села Кой-Таш до объездной дороги, а в низовьях Бишкека организовать кольцевую», — сказал он.

Завкафедрой считает, что в центре столицы должен курсировать только общественный транспорт, чтобы горожане могли передвигаться без пробок.

«Мы должны организовать условия в городе, экономить время пассажиров и предоставить им единый билет для передвижения в центре», — подчеркнул он.

Аман Алтыбаев предлагает автомобилистам оставлять транспорт на въезде в Бишкек, где он советует организовать парковки.