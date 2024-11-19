«Миссия Добро». Психологи и дефектолог из России помогут детям Кыргызстана

Психологи и дефектолог из России помогут детям Кыргызстана. Об этом сообщили в Русском доме.

Уточняется, что в Ош прибыли волонтеры международного гуманитарного проекта «Миссия Добро».

В течение двух недель психологи с многолетним опытом работы с детьми Эльмира Надымова и Елизавета Баева-Перепечаева, а также учитель-логопед, дефектолог Елена Брусянина будут помогать детям с ограниченными возможностями здоровья в соответствующих специальных учреждениях.

Программа «Миссия Добро» организована Россотрудничеством совместно с Ассоциацией волонтерских центров. В южной столице она проходит уже второй год.