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Общество

«Миссия Добро». Психологи и дефектолог из России помогут детям Кыргызстана

Психологи и дефектолог из России помогут детям Кыргызстана. Об этом сообщили в Русском доме.

Уточняется, что в Ош прибыли волонтеры международного гуманитарного проекта «Миссия Добро».

В течение двух недель психологи с многолетним опытом работы с детьми Эльмира Надымова и Елизавета Баева-Перепечаева, а также учитель-логопед, дефектолог Елена Брусянина будут помогать детям с ограниченными возможностями здоровья в соответствующих специальных учреждениях.

Программа «Миссия Добро» организована Россотрудничеством совместно с Ассоциацией волонтерских центров. В южной столице она проходит уже второй год.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311536/
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