Бери пример! Чтобы сохранить экосистему, в Иссык-Ате дачники заложили новый лес

В садовом объединении, расположенном на территории Иссык-Атинского айыльного аймака, прошла масштабная акция по закладке леса. Об этом сообщил экоактивист и журналист Влад Ушаков.

По его словам, жить в окружении природы — это мечта, которую стремятся воплотить в жизнь дачники объединения.

Влад Ушаков добавил, что здесь высаживаются местные виды растений, в том числе тянь-шаньская береза, пихта Семенова, редкие сорта диких яблонь, боярышник, рябина и другие деревья. Он также отметил, что дачники сознательно отказались от электричества, предпочитая организовать свой быт в гармонии с природой.

Территория садового объединения расположена в пойме реки Кен-Тор. Здесь все еще сохраняются естественные пойменные заросли, которые постепенно превращаются в полноценный пойменный лес.

Участники инициативы совместно с айыл окмоту работают над сохранением и восстановлением уникальной экосистемы.

«Значение пойменных лесов сложно переоценить. Они играют ключевую роль в водоохранных процессах, удерживая обрывы, почву и скалы, предотвращая размывы, ускоренное таяние снега и образование селевых потоков. Кроме того, эти леса защищают родники и истоки ручьев, обеспечивающих водоснабжение в стране», — сказал экоактивист.

По его словам, к сожалению, пойменные экосистемы сталкиваются с серьезными угрозами: незаконные вырубки, пожары и выпас скота наносят им значительный урон. Поэтому защита пойменных лесов приносит множество экологических и социальных преимуществ, включая сохранение биоразнообразия, улучшение гидрологического баланса, снижение рисков засух и чрезвычайных ситуаций.

«Эта акция — важный шаг в деле охраны природы и восстановления экосистем региона. Мы верим, что партнерство между местными сообществами и органами самоуправления будет укрепляться и совместные усилия приведут к значимым экологическим изменениям на благо нашей республики», — резюмировал Влад Ушаков.