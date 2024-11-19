СОР29. Примут ли новую финансовую цель для решения вопросов климата?

Принятие новой коллективной цели по климатическому финансированию — очень сложная, грандиозная задача. Об этом 24.kg на полях СОР29 сообщил международный эксперт по вопросам изменения климата Алексей Кокорин.

Он отслеживал все конференции ООН по климату, а лично посетил более 20 из них.

Фото 24.kg. Алексей Кокорин

«Бакинская конференция специфическая: есть как бы одна непосильная задача, а остальное несколько второстепенно, — сказал Алексей Кокорин. — Известно, что сейчас развитые страны ориентировочно выполнили обещание, данное в 2009-м в Париже, довести финансирование до $100 миллиардов в год. Это нужно было сделать к 2020-му, выполнили с опозданием — в 2022 году.

Теперь стоит вопрос, как идти дальше. Если говорить в числах, то мнений очень много. Требование африканских, других развивающихся государств — $1 триллион, а то и больше. В СМИ пишут и 2 триллиона, и 5 триллионов.

Развитые же страны говорят, что со $100 миллиардов они не могут сразу прыгнуть на триллион.

Второй сложный момент: кого подсчитывать и кто этот триллион заполнит. Сейчас список странный, в нем нет таких государств, как Сингапур, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Южная Корея, а они реально выделяют деньги. Нет и такой мощнейшей страны, как Китай. Удастся ли по этим вопросам договориться, сказать очень сложно».

Читайте по теме Мы уже не такие наивные — Эдиль Байсалов об ожиданиях от СОР29

Он считает, что о сумме и сроках договориться в Баку, скорее всего, не смогут.

«Предлагают текстовые компромиссные варианты, теоретически принять их можно. Например, четыре государства — Бразилия, ЮАР, Индия и КНР — предлагают прописать, что пора от миллиардов переходить к триллионам. Постепенно, к середине века. Вы поймете это как 2040-й, я как 2060-й, и оба будем правы», — пояснил климатолог.

Он подчеркнул: никто не отрицает, что доминирующая часть средств должна быть от наиболее развитых государств.

«На СОР все происходит медленно. Наверное, все-таки один год для обсуждения мало. Поэтому, если в Баку не примут финансовую цель, а перенесут на год, я бы не считал это провалом», — поделился своим мнением Алексей Кокорин.

Он также остановился на том, чем может быть полезна конференция ООН для стран Центральной Азии.

«Кыргызстан, как и другие государства ЦА, — получатель финансовых средств. На СОР завязываются контакты, налаживается партнерство, делаются презентации достигнутого по проектам. Очень хорошо, что открыт павильон КР, — заметил собеседник. — Будучи здесь, надо быть на слуху. И в этом Кыргызстан — лидер центральноазиатских стран.

Посмотрите ежедневный бюллетень переговоров, где указаны государства, которые выступали. Вы встретите КР, наверное, пять или шесть раз, раза два Казахстан, столько же Таджикистан и все. Кыргызстан подал даже в повестку дня специальный пункт. Сразу было понятно, что его, скорее всего, не примут, трансформируют в консультацию. Но это показывает, что государство активно, много хочет, пропагандирует горы, свою специфику. Страна должна быть на слуху, и то, что делегация обеспечивает это здесь, важно».

СОР29 продлится в Баку до 22 ноября.