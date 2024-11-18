Профильный парламентский комитет одобрил изменения в закон о бюджете ФОМС

Парламентский комитет по бюджету, экономической и фискальной политике одобрил внесение изменений в закон о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2024-й и плановый период 2026-2027 годов в первом чтении.

Профильную информацию нардепам представил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, уточненные параметры бюджета ФОМС на этот год по доходам и расходам составят 20 миллиардов 108 миллионов 235 тысяч сомов.

Чиновник отметил, что бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2025-й предусмотрен на сумму 8 миллиардов 23 миллиона 976 тысяч сомов.

Депутат Камила Талиева напомнила о результатах аудита Счетной палаты, когда выявили расхождения на 2 миллиарда 641 миллион 455,1 тысячи сомов, а также подняла вопрос об организации услуг гемодиализа в Лейлекском районе Баткенской области.

Ее коллега Надира Нарматова спросила о штатных единицах медицинского персонала в детских садах и школах, организации услуг гемодиализа в других регионах республики. А Шарапаткан Мажитова озаботилась выделением финансовых средств на лечение онкологических больных и приобретение медицинских препаратов.