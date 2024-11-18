19 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-18.00 — улицы Буденного, 87а, 77а, 93, 95а/1, Салиевой, 154;

9.00-17.00 — улица Айни, 89, бульвар Молодой Гвардии, 67, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Чортекова), отрезки улиц Красной, Матыева, Гагарина, Ногина, Абдыкадырова, Лагерной, Чукотской, Леваневского, Кочкорской, Асаналиева, Тыныбекова, Бакаева, Островского, переулки Лагерный, Смоленский, Яблочный, Иртышский, Волочаевский, Партизанский;

9.00-13.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Тыныстанова, Байтика Баатыра;

9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Жаны-Турмуш, 17-я);

9.00-13.00 — отрезки улиц Гончарной, Фучика, жилмассив «Ак-Бата» (улица Ак-Бата);

13.00-17.00 — жилмассив «Келечек» (улицы Жаштар, Келечек-3 — Келечек-8, школа № 87), отрезки улиц Ала-Букинской, Талды-Суйской, Бурдинской.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Арчалы, Байтик, Байгельди, Кайырма, Давос, жилмассив «21,9 га», села Молдовановка (улица Пионерская), Таш-Мойнок, Беш-Кунгей (улицы Сарбагыш, Матросова, Проектируемая, Садовая), Кок-Жар (улицы Достук, Кок-Жарская, Конур Осмон, Шабдана Баатыра, Чон-Багыш, Маликова, Карагул Акмат, Майрам, район «Панорамы», улицы Уметалиева, Эгимбаева, 24 га), Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Бакая, Жаштык, Мира, Байбосун, Некрасова, Фрунзе, Ала-Тоо, Новостройка, Садовая, Пушкина, Виноградная, Проектируемая, переулок Веселый), жилмассивы «Оскон-Ордо», «37,9 га», «Орбита», села Лебединовка (улица Комсомольская), Садовое (улица Гидровская);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — Кара-Балта (улица Калинина, 18-20), села Сосновка (улица Фрунзе), Суусамыр;

9.00-12.00 — село Полтавка (улицы Комсомольская, Партизанская, Восточная);

13.00-16.30 — село Полтавка (МТФ-1);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Шабдан (кошара), Подгорное (улица Фабричная);

Кантский РЭС

9.30-13.00 — село Алмалуу (улицы Токтогула, Тулебердиева, Картанбаева);

13.00-17.00 — село Алмалуу (улицы Жакишева, Тайгашкаева);

9.00-13.00 — село Новопокровка (улица Шевченко);

9.00-11.00 — село Новопокровка (улицы Советская, Фрунзе, Набережная);

12.00-17.00 — село Уч-Эмчек (улица Кычана);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улица Ломоносова), Беш-Терек (улицы Молодежная, Центральная), Александровка (улицы Ворошилова, Луговая, Сокулукская, Молодежная, Ванахуна, Восточная, Лалаза, Центральная, Новостройка, Масанчина, Северная, Октябрьская, Хиязова);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Линейная, Свободы, Жанылык, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Степная, Правды, Новая, Индустриальная, Белинского, Ключевая, Молодежная, Советская, Спортивная, переулки Новый, Карагачевый, улицы Келечек, Ленина, Кайназарова, Комсомольская, Садовая, Полярная, Иссык-Кульская, Калинина, Октябрьская, Мельничная, Карагачевая, Пионерская, Труда, Фрунзе, Звездная, Мира, Ала-Арчинская, Лесная, Достук, Гагарина, Северная, Пионерская, Восточная, Ленинградская, переулки Северный, Ленина), Романовка (улица МТФ);

9.00-14.00 — село Камышановка (улицы Школьная, Комсомольская, Мира, Молодежная);

13.00-17.00 — село Камышановка (улицы Белинского, Карасуйская, Фрунзе, Западная, Больничная, Чуйская, Пионерская);

9.00-17.00 — села Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Гагарина, Юбилейная, Набережная, Фрунзе), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная), Джаны-Пахта (улицы Зеленая, Полевой Стан, Ат-Башинский канал), Военно-Антоновка (улица Полярная), Новопавловка (улицы Деповская, Проектируемая, Усупбаева, жилмассив «Тынчтык»), Селекционное (улицы Проектируемая, Тагай-Бий, Турсунбаева, Усубалиева, Ыйман Нуру, Ыксан-Ата, Элебаева), жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Ынтымак, Ак-Жол);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Красная Речка (улицы Октябрьская, Почтовая);

9.00-18.00 — село Кенеш (улицы Темир Осмона, Фрунзе);

Чуйский РЭС