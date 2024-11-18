120-летие Клавдии Антипиной. Фестиваль «Наследие. Мурас» пройдет в Бишкеке

В Бишкеке пройдет фестиваль «Наследие. Мурас». Он инициирован автором проекта Салтанат Абдыкеримовой в партнерстве с Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики, Enactus Kyrgyzstan, АНО «Евразия» и «Компасс колледж».

Отмечается, что «Наследие. Мурас» представляет собой художественную площадку для

диалога культур, где собираются признанные мастера народного творчества из восьми государств, которые обменяются опытом и передадут свои знания молодежи о том, как, используя техники материального культурного наследия своей страны, они способствуют защите экологии.

Фестиваль планируется проводить ежегодно в одной из стран-участниц, главная миссия — продвижение культуры переработки отходов посредством культурного наследия.

«В этом году исполняется 120 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Антипиной — российского этнографа, которая, переехав в Кыргызстан, стала хранительницей культурного наследия кыргызов. Отдавая дань уважения великой ученой и этнографу, мы посвящаем фестиваль не только сохранению экологии, но также связи поколений», — отметили организаторы.

В мероприятии примут участие мастера Кыргызстана, России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана и Узбекистана.

Клавдия Ивановна Антипина — крупнейший знаток культуры, традиций и быта кыргызского народа. Родилась 5 мая 1904 года в селе Турки Балашовского района Саратовской области России. Исследовала и затем впервые описала изученное в своих монографиях. Однако самыми главными ее научными исследованиями, завещанием потомкам стали объемная монография «Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов», книги-альбомы «Народное искусство киргизов» и «Народные сокровища Киргизии».