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Общество

Футбольный матч Кыргызстан — Иран. В центре Бишкека ограничат движение

Из-за футбольного матча между сборными Кыргызстана и Ирана центр Бишкека перекроют для проезда авто. Об этом сообщили 24.kg в пресс-службе управления Патрульной службы милиции.

Встреча двух команд в рамках шестого тура отборочного раунда чемпионата мира — 2026 пройдет 19 ноября на столичном стадионе имени Долона Омурзакова в 18.00.

С 14.00 и до окончания спортивного мероприятия будут перекрыты следующие участки дорог:

— улица Фрунзе от улицы Тоголока Молдо до улицы Панфилова;

— улица Тоголока Молдо от проспекта Чуй до улицы Фрунзе.

В УПСМ просят отнестись с пониманием за временные неудобства и заранее планировать альтернативные пути передвижения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311500/
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