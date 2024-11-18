Из-за футбольного матча между сборными Кыргызстана и Ирана центр Бишкека перекроют для проезда авто. Об этом сообщили 24.kg в пресс-службе управления Патрульной службы милиции.

Встреча двух команд в рамках шестого тура отборочного раунда чемпионата мира — 2026 пройдет 19 ноября на столичном стадионе имени Долона Омурзакова в 18.00.

С 14.00 и до окончания спортивного мероприятия будут перекрыты следующие участки дорог:

— улица Фрунзе от улицы Тоголока Молдо до улицы Панфилова;

— улица Тоголока Молдо от проспекта Чуй до улицы Фрунзе.

В УПСМ просят отнестись с пониманием за временные неудобства и заранее планировать альтернативные пути передвижения.