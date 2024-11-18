В Кашгар-Кыштаке при поддержке USAID открыли новую швейную фабрику

В селе Кашгар-Кыштак Кара-Суйского района при поддержке USAID открыли новую швейную фабрику. Об этом сообщает посольство США в Кыргызстане.

По данным дипмиссии, ожидается, что предприятие создаст 600 рабочих мест на местном уровне и расширит присутствие Кыргызской Республики на мировых рынках. В церемонии открытия приняли участие президент Садыр Жапаров и директор миссии USAID в КР Сара Верт.

Швейная фабрика является частью широкого текстильного и швейного комплекса с общим объемом инвестиций более $27 миллионов. USAID оказало техническую помощь для улучшения качества продукции, создания более эффективных производственных процессов, создания веб-сайта и организации фэшн-хакатона.

После полной эксплуатации фабрика планирует экспортировать свою продукцию на Ближний Восток, в Северную Африку, Европейский союз и СНГ. В настоящее время на предприятии работают более 160 швей.