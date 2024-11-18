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Общество

Студенты стран Центральной Азии выбирают вуз РФ из-за успешного трудоустройства

Около половины обучающихся в России студентов из стран Центральной Азии (56,83 процента) выбрали российский вуз из-за возможности успешного трудоустройства в стране или на родине после окончания университета. Такие данные указаны в исследовании Российского совета по международным делам (РСМД).

Опрос проведен в апреле-мае 2024 года методом онлайн-анкетирования. В нем приняло участие 13 тысяч 388 студентов российских вузов с гражданством Казахстана (4 тысячи 69 респондентов), Туркменистана (3 тысячи 641 опрошенный), Таджикистана (2 тысячи 427 человек), Узбекистана (2 тысячи 390 граждан) и Кыргызстана (861 опрошенный).

Каждый третий респондент (30,03 процента) сообщил, что фактор дальнейшего трудоустройства имел для него «среднее значение» при выборе российского вуза.

Большинство опрошенных (55,27 процента) называют наиболее значимым то, что российские дипломы признают зарубежные страны. Высокое качество образования в российских вузах отметили как первостепенный фактор также половина опрошенных (52,16 процента). Возможность получить в России высшее образование бесплатно или по низкой цене стала решающей причиной выбора для половины респондентов (49,97 процента).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311419/
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Студенты стран Центральной Азии выбирают вуз РФ из-за успешного трудоустройства