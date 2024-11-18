Вопросы защиты трудовых прав кыргызстанцев обсудили в Москве чиновники Минтруда

Глава представительства Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в России Жаркынай Галиева встретилась с руководством соответствующих управлений Федеральной службы по труду и занятости.

По данным пресс-службы ведомства, стороны обсудили вопросы защиты трудовых прав граждан Кыргызстана, пребывающих на территории РФ, а также невыплату заработной платы, компенсаций, связанных с производственной травмой, и других социальных выплат и осуществления трудовой деятельности кыргызстанцами в условиях последних изменений в миграционном законодательстве России.

Стороны договорились о проведении совместных мероприятий информационно-разъяснительного характера по легальному осуществлению трудовой деятельности на территории России в целях обеспечения правовой осведомленности кыргызстанцев.