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Общество

Вертикальное озеленение поможет адаптироваться к изменению климата

Вертикальное озеленение поможет адаптироваться к изменению климата. Об этом 24.kg на полях СОР29 в Баку сообщил руководитель экологической организации «МувГрин» Азат Мурадыл.

По его словам, в связи с плотной застройкой в больших городах остается все меньше возможностей для создания зеленых зон.

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«Мы изучали мировой опыт. В Сингапуре, Германии, Италии и других странах используют вертикальное озеленение. Потенциал вертикальной площади зданий, пригодной для озеленения, в 22,5 раза больше площади дорог. В Бишкеке тоже есть такие примеры, когда фасады зданий покрывает дикий виноград. Нужно активнее внедрять такую практику», — сказал Азат Мурадыл.

Он отметил преимущества зеленых вертикальных фасадов и крыш:

  • снижение загрязнения воздуха и эффекта городского острова тепла;
  • улучшение качества воздуха. Растения фильтруют до 30 процентов загрязняющих веществ, таких как диоксид азота и мелкодисперсные частицы;
  • поглощение солнечной радиации примерно до 50 процентов;
  • снижение температуры до 5— 10 градусов Цельсия в зданиях и окружающей среде;
  • экономия энергии (снижение затрат на охлаждение и отопление на 15-25 процентов);
  • уменьшение уровня шума и звукоизоляция;
  • привлечение насекомых.

«Озеленение фасадов улучшает биоразнообразие и повышает устойчивость экосистем к инвазивным видам. Девичий виноград пятилисточковый обеспечивает пищу для птиц, способствующих контролю численности вредителей. Это приводит к улучшению качества жизни и эстетическому улучшению городского пространства», — подчеркнул Азат Мурадыл.

«МувГрин» начнет работу в этом направлении с мэрией Бишкека. Кроме того, планируется продвигать включение в нормативные правовые акты в градостроительной сфере нормы о вертикальном озеленении.

«Можно начать с государственных зданий, школ. Это было бы хорошей адаптационной мерой в Бишкеке», — считает Азат Мурадыл.

На вопрос, кто будет ухаживать за насаждениями, он ответил, что некоторые виды растений не требуют особого ухода и могут выжить в условиях нашего климата. «В этом плане важно работать с питомниками, чтобы они предлагали то, что нужно городу, а не то, что у них есть», — подчеркнул он.

Руководитель «МувГрин» добавил, что заброшенные пространства, используемые чаще всего под автопарковки, можно превращать в карманные парки. Это в том числе помогает решать экологические проблемы.

Напомним, в Баку с 11 ноября проходит конференция ООН по климату. Она продлится до 22 ноября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311405/
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