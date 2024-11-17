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Общество

Фильм из Кыргызстана завоевал приз международного фестиваля «Горкут Ата»

В Ашхабаде подвели итоги международного фестиваля «Горкут Ата». Об этом сообщил сайт turkmenportal.com.

В номинации «Лучший сценарий» награжден творческий коллектив фильма «Erorr 404» из Кыргызстана.

Кинематограф-наставник Манасбек Мусаев из КР удостоился специальной награды международной организации ТЮРКСОЙ. Также за вклад в тюркскую культуру награду получила актриса Анаркуль Назаркулова.

Свои художественные, документальные и анимационные фильмы представили кинодеятели из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России и Туркменистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311369/
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