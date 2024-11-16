СОР29. МЧС о снижении риска стихийных бедствий в Кыргызстане

Кыргызстан активно адаптирует международные программы и стратегии по снижению рисков бедствий. Об этом сегодня на полях конференции ООН по климату сообщил замминистра чрезвычайных ситуаций Акылбек Мазарипов.

Он выступил с приветственным словом в павильоне КР на мероприятии «Устойчивое развитие горных территорий», посвященном обсуждению адаптации к изменению климата и управлению рисками стихийных бедствий.

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Замминистра отметил, что наша республика подвержена множеству природных и техногенных рисков, часто сталкивается с разрушительными ЧС. В частности, частые селевые потоки и сезонные наводнения наносят значительные человеческие и финансовые потери.

«За последние восемь месяцев страна столкнулась с рекордным количеством селевых потоков, что, к сожалению, привело к потерям среди населения. Такие вызовы побуждают правительство к реализации своевременных, современных и эффективных подходов и механизмов для предупреждения и реагирования на риск бедствий. Мы активно адаптируем международные программы и стратегии по снижению рисков», — сказал Акылбек Мазарипов.

По его словам, в настоящее время в КР адаптирована большая часть приоритетов Хиогской рамочной программы действий, обширно внедряются приоритеты Сендайской рамочной программы действий по снижению риска бедствий, а также активно реализуются все приоритетные направления Парижского соглашения, несмотря на то, что республика не является значительным источником выбросов углекислого газа.

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Кроме того, Кыргызстан работает над достижением Целей устойчивого развития (ЦУР) с особым акцентом на снижение рисков стихийных бедствий и повышение климатической устойчивости. В рамках главных национальных программ, стратегий и планов внедряются системы раннего предупреждения, особенно в горных районах, укрепляется инфраструктура для защиты населения от нарастающих климатических угроз, таких как оползни, сели и наводнения.

«Понимая масштаб и сложность этих вызовов, КР активно работает над созданием устойчивых решений. Мы внедряем подходы, основанные на научных данных и передовом опыте, чтобы минимизировать последствия стихийных бедствий и укрепить готовность к ним», — добавил замминистра.

К примеру, проводится работа по внедрению локализованной модели оценки рисков бедствий на основе индекса. Этот инструмент позволяет с высокой точностью оценивать климатические риски на уровне местных сообществ и более эффективно распределять ресурсы.

Прогнозируя вероятность наводнений или оползней, заранее эвакуируют население, предоставляют гуманитарную помощь и укрепляют критическую инфраструктуру. Также развивают систему мониторинга, анализа и визуализации климатических и экологических угроз.

Акылбек Мазарипов заметил, что эти усилия не были бы возможны без поддержки международных партнеров.

«Хочу выразить глубокую благодарность Всемирной продовольственной программе ООН и Швейцарскому агентству по развитию и сотрудничеству за их техническую и экспертную поддержку. Благодаря нашему взаимодействию мы смогли укрепить систему управления климатическими рисками и повысить нашу готовность к стихийным бедствиям», — сказал он.

Конференция ООН по климату продлится в Баку до 22 ноября.