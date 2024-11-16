СОР29. МЧС о снижении риска стихийных бедствий в Кыргызстане

Кыргызстан активно адаптирует международные программы и стратегии по снижению рисков бедствий. Об этом сегодня на полях конференции ООН по климату сообщил замминистра чрезвычайных ситуаций Акылбек Мазарипов.
Он выступил с приветственным словом в павильоне КР на мероприятии «Устойчивое развитие горных территорий», посвященном обсуждению адаптации к изменению климата и управлению рисками стихийных бедствий.
«За последние восемь месяцев страна столкнулась с рекордным количеством селевых потоков, что, к сожалению, привело к потерям среди населения. Такие вызовы побуждают правительство к реализации своевременных, современных и эффективных подходов и механизмов для предупреждения и реагирования на риск бедствий. Мы активно адаптируем международные программы и стратегии по снижению рисков», — сказал Акылбек Мазарипов.
По его словам, в настоящее время в КР адаптирована большая часть приоритетов Хиогской рамочной программы действий, обширно внедряются приоритеты Сендайской рамочной программы действий по снижению риска бедствий, а также активно реализуются все приоритетные направления Парижского соглашения, несмотря на то, что республика не является значительным источником выбросов углекислого газа.
«Понимая масштаб и сложность этих вызовов, КР активно работает над созданием устойчивых решений. Мы внедряем подходы, основанные на научных данных и передовом опыте, чтобы минимизировать последствия стихийных бедствий и укрепить готовность к ним», — добавил замминистра.
К примеру, проводится работа по внедрению локализованной модели оценки рисков бедствий на основе индекса. Этот инструмент позволяет с высокой точностью оценивать климатические риски на уровне местных сообществ и более эффективно распределять ресурсы.
Прогнозируя вероятность наводнений или оползней, заранее эвакуируют население, предоставляют гуманитарную помощь и укрепляют критическую инфраструктуру. Также развивают систему мониторинга, анализа и визуализации климатических и экологических угроз.
Акылбек Мазарипов заметил, что эти усилия не были бы возможны без поддержки международных партнеров.
«Хочу выразить глубокую благодарность Всемирной продовольственной программе ООН и Швейцарскому агентству по развитию и сотрудничеству за их техническую и экспертную поддержку. Благодаря нашему взаимодействию мы смогли укрепить систему управления климатическими рисками и повысить нашу готовность к стихийным бедствиям», — сказал он.
Конференция ООН по климату продлится в Баку до 22 ноября.