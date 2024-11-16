При подведении итогов парламентских выборов в Грузии главу ЦИК облили краской

Представитель оппозиции Давид Киртадзе облил председателя ЦИК Грузии Георгия Каландаришвили черной краской. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

По данным издания, это произошло на заседании, на котором должны утвердить результаты парламентских выборов. Его пришлось прервать.

Фото «Эхо Кавказа». Председателя ЦИК Грузии оппозиционер облил черной краской

После инцидента Давид Киртадзе выведен из зала сотрудниками службы охраны.

«Ты позор, позор нашей страны и черное пятно», — заявил он в адрес главы Центризбиркома.

В «Эхо Кавказа» напомнили, что результаты выборов 26 октября признаются только правящей партией. По предварительным данным ЦИК, в парламент 11-го созыва «Грузинская мечта» получила 89 мандатов из 150, тогда как четыре оппозиционные платформы в общей сложности имеют 61 мандат. Оппозиция утверждает, что выборы сфальсифицированы.