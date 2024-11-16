Международная викторина Global Atomic Quiz впервые прошла в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщили в госкорпорации «Росатом».

По ее данным, в викторине приняли участие 40 студентов Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова, Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина, ученики профессионального лицея № 100 Бишкека.

«Мы рады, что Global Atomic Quiz привлекает все больше участников со всего мира. В этом году она впервые прошла в Кыргызской Республике. Надеюсь, это станет доброй традицией. Это невероятная возможность для молодых умов узнать о преимуществах и возможностях атомных технологий. Мы благодарны всем участникам и партнерам за поддержку и энтузиазм», — отметил генеральный директор представительства «Росатома» в КР Дмитрий Константинов.

«Викторина расширила мой кругозор и помогла понять, как атомные технологии влияют на наш мир. Было интересно не только соревноваться, но и учиться!» — сказал один из победителей мероприятия.

Очная часть в Бишкеке стала продолжением масштабного онлайн-этапа пятой юбилейной викторины, которая привлекла внимание 25 тысяч энтузиастов из 100 государств.

Global Atomic Quiz — глобальный просветительский проект «Росатома», который рассказывает об основах ядерной физики, атомных технологиях в повседневной жизни человека и роли атомной энергии в сохранении нашей планеты. Проект проводится с 2020-го на 13 языках, за пять лет он привлек внимание свыше 65 тысяч участников из более чем 100 стран. В этом году викторина была доступна на 13 языках: английском, русском, бенгальском, венгерском, испанском, португальском, кыргызском, казахском, монгольском, турецком, узбекском, арабском и индонезийском. Все участники получили возможность не только ответить на вопросы, но и побороться за уникальные призы. В 2023-м проект стал лауреатом IX Всероссийской премии «За верность науке» в номинации «Наука — миру».