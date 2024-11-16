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Общество

Местные выборы 17 ноября. В Кыргызстане сегодня день тишины

Сегодня в Кыргызстане день тишины. Выборы в местные кенеши состоятся завтра, 17 ноября.

ЦИК напоминает, что сегодня вступает в силу запрет на предвыборную агитацию. День тишины действует до начала голосования и предусмотрен Законом «О выборах депутатов местных кенешей».

Согласно законодательству, предвыборная агитация начинается со дня завершения регистрации всех кандидатов и их списков, а завершается за сутки до дня голосования. Основная цель — предоставить избирателям возможность спокойно обдумать свой выбор без влияния извне.

Политическим партиям и претендентам сегодня запрещено:

  • проводить агитацию за или против любого кандидата или партии;
  • обсуждать предвыборные программы;
  • размещать новые агитационные материалы.

Под запретом также находится любая агитационная деятельность в СМИ и интернете. Исключение составляют ранее размещенные агитационные материалы (листовки, плакаты, билборды), которые остаются на своих местах, если они расположены вне зданий и помещений избирательных комиссий.

Центризбирком призывает всех участников избирательного процесса строго соблюдать требования закона и уважать права избирателей на свободный и осознанный выбор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311342/
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