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Общество

Госуниверситет искусств имени Бейшеналиевой может получить статус национального

Кыргызский государственный университет культуры и искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой может получить статус национального. Этот вопрос обсуждался на выездном заседании депутатов от парламентской фракции «Альянс».

Они ознакомились с деятельностью вуза, а также обсудили вопросы, связанные со строительством нового корпуса университета.

«В настоящее время есть много проблем, одна из которых — нехватка аудиторий. Учитывая особенности специальности, каждому студенту для занятий требуются один преподаватель и одна аудитория. Кроме того, здание старое. Построенное в 1960-х годах, оно изначально служило общежитием для работников комбината по полиграфии. Это здание не соответствует предъявляемым требованиям», — сказал ректор Тумонбай Колдошев, добавив, что в вузе не хватает концертного и спортивного залов, столовой и хореографического зала.

Депутатская фракция пообещала поднять эти вопросы перед госорганами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311332/
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