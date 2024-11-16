В Ноокатском районе Ошской области построят школу за 183,8 миллиона сомов. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Региональное управление капитального строительства департамента жилищно-гражданского строительства при Госстрое объявило тендер на возведение образовательного учреждения на 225 ученических мест в селе Каранай Кок-Жарского айыл окмоту.

Метод закупок неограниченный. Планируемая сумма составляет 183 миллионов 878 тысяч 40 сомов.

Заявки принимаются до 29 ноября 2024 года.