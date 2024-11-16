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Общество

В Баткенской области открылся филиал Госагентства по регистрации автотранспорта

В Баткенской области состоялось открытие Кадамджайского сектора Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава. Об этом сообщили в ведомстве.

По информации госагентства, жители региона смогут регистрировать и перерегистрировать свои транспортные средства, не выезжая за 60-100 километров в другие города. 

Заместитель директора Госагентства по регистрации транспортных средств Бакытбек Шералиев сказал, что ранее жителям приходилось ехать в Кызыл-Кию или Баткен для регистрации авто, что занимало много времени и сил.

«Это важный шаг в расширении доступности государственных услуг. Мы работаем над тем, чтобы граждане могли получать качественные и своевременные услуги без лишней траты времени. К примеру, уже открыт Ошский региональный отдел, который работает круглосуточно, а также продолжается открытие новых отделов по всей республике», — отметил он.

Бакытбек Шералиев также добавил, что госагентство ставит своей целью не только расширение сети, но и улучшение профессионализма кадров для обеспечения качественного обслуживания населения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311308/
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