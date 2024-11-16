В селе Уч-Бай Ошской области открыли школу за 118 миллионов сомов

В селе Уч-Бай Ноокатского района Ошской области состоялось торжественное открытие новой школы имени Т.Зулпуева. Строительство завершено с использованием средств республиканского бюджета. Об этом сообщило Государственное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Работы по возведению учебного заведения начались в 2022 году, а стоимость проекта составила 118 миллионов сомов. Оно рассчитано на 275 ученических мест и включает три блока двухэтажного учебного корпуса, спортивный зал и переходную галерею.

В новом здании предусмотрены не только классы для основных предметов, но и специализированные кабинеты по биологии, химии, физике, а также компьютерный класс и кабинет труда. В спортивном зале имеются раздевалки и душевые для мальчиков и девочек. Общая площадь школы составляет 1 тысячу 660 квадратных метров.