В ДУМК выбрали форму для паломников, которые отправятся на хадж в 2025 году

В ДУМК выбрали жилеты для паломников, которые отправятся на хадж в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Конкурс объявлялся в октябре, итоги подвели 14 ноября. Как отмечается, при отборе особое внимание уделялось качеству, составу тканей, цене, удобству, дизайну и цвету представленных жилетов.

Ранее муфтият сообщил, что для участия в паломничестве уже 3 тысячи 258 человек внесли первоначальный взнос в размере $2 тысяч и невозвратные 1 тысячу 200 сомов в «РСК Банк».

Саудовская Аравия предоставила 6 тысяч квот на участие паломников из КР в хадже-2025.