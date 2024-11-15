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Общество

До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных

В Бишкеке с наступлением холодов начали функционировать временные приюты для бездомных, сообщает мэрия города.

В Октябрьском районе на улице Токомбаева приют рассчитан на 80 человек. Здесь провели ремонт, приобретены постельные принадлежности и медикаменты, а также осуществлены государственные закупки на предоставление одноразового горячего питания. На отопительный сезон закуплено 10 тонн угля за счет средств местного бюджета.

В Свердловском районе приют рассчитан на 40 человек. Проведен косметический ремонт помещения, приобретены медикаменты, постельные принадлежности, также предусмотрено одноразовое горячее питание. На отопительный сезон закуплено 8 тонн угля за счет средств местного бюджета.

На постоянной основе на территории Первомайского района функционирует муниципальное учреждение «Коломто», которое рассчитано на 70 человек.

В приюты могут обращаться лица без определенного место самостоятельно, а также доставляться сотрудниками правоохранительных органов и бригадой скорой помощи.

Если вы увидели бездомных, которым нужна помощь, необходимо звонить на телефон 102 (милиция) или 103 (скорая помощь), просит муниципалитет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311274/
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